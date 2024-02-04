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أبو عبيدة : هذا ما حدث خلال الأيام الماضية !

2/4/2024 3:11:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.
وأضاف عبر قناة القسام على تيليجرام: أكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، وأستولى مجاهدونا على 4 طائرات "درون"، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.

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