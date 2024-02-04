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الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج في الايام المقبلة

2/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، أنه لا مؤشرات لهطولات ثلجية على المملكة حتى الآن، مشيرا إلى أن إدارة الارصاد تتابع التحديثات أولا بأول.
وأضاف، أن الاجواء في الاسبوع الحالي والمقبل ستكون مستقرة نهارا وباردة ليلا، مشيرا إلى فرصة لزخات خفيفة من الامطار في شمال ووسط المملكة اليوم الاحد وغدا الاثنين.

وبين آل خطاب، إن المملكة ستتأثر بارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة وتستمر خلال الثلث الأول من الشهر الحالي، وقد تصل إلى منتصف الشهر.

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