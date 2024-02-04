الارصاد : اجواء باردة جداً الاثنين - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء ، يوم الاثنين ، باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، واجزاء محدودة من المناطق الشرقية تكون على شكل زخات خفيفة.



ليلاً: الاجواء باردة جدا في أغلب المناطق، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول

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