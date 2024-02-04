الارصاد : اجواء باردة جداً الاثنين - تحذيرات

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء ، يوم الاثنين ، باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، واجزاء محدودة من المناطق الشرقية تكون على شكل زخات خفيفة.
ليلاً: الاجواء باردة جدا في أغلب المناطق، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول
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