أمسية بالزرقاء بعنوان مستمرون من أجل غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقام منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء وإئتلاف آباء الشتات -عودة، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، أمسية شعرية بعنوان: "مستمرون من أجل غزة"، بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي وجمع من الكتاب والشعراء والنقاد والمهتمين.



وقرأ الشعراء المشاركون في الأمسية، قصائد وطنية ركزت على صمود الفلسطينيين الأسطوري في قطاع غزة أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو 120 يوماً من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة حرب الاحتلال الوحشية، في ظل صمت غربي على المجازر اليومية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة.

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