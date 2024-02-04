وزير خارجية إسرائيل: أونروا جزء من بنية حماس

وزير خارجية إسرائيل: أونروا جزء من بنية حماس
التاريخ
2/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الاحد، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جزء من المشكلة وجزء من البنية التحتية "الإرهابية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأضاف أن إسرائيل تعمل على "إزالة" الوكالة من غزة "لأنها المشكلة وليست الحل".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04022024000208011052ID1107808216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.