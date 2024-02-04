الحكومة تعفي هؤلاء المقترضين من غرامات وفوائد بشروط

الحكومة تعفي هؤلاء المقترضين من غرامات وفوائد بشروط
التاريخ
2/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (50%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة في ذمَّتهم، شريطة تسديد قيمة (أصل القرض) المترتِّبة عليهم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
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