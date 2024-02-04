الحوثيون: دعمنا لغزة لن يتأثر بأي اعتداء

الحوثيون: دعمنا لغزة لن يتأثر بأي اعتداء
التاريخ
2/4/2024 3:10:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين " يحيى سريع " ان قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي، ولن يتأثر بأي اعتداء.
وأضاف سريع ان استمرار العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا لن يحقق للمعتدين أي هدف.
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