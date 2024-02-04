خبرني : أهملوا علاجها.. تعويض سجينة بـ 10 ملايين دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - دفعت ولاية واشنطن ما يقرب من 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية مع أم لطفلين أصيبت بسرطان عنق الرحم أثناء وجودها في السجن، بعد فشل الأطباء هناك في تشخيص المرض وعلاجه.

كانت باولا غاردنر (42 عاماً)، تقضي عقوبة بالسجن بتهمة حيازة المخدرات والسطو، ولم تتلق رعاية طبية كافية لأكثر من عامين على الرغم من أن الاختبارات أظهرت علامات محتملة للإصابة بالسرطان في ذلك الوقت، حيث كشفت مسحات لعنق الرحم عن إصابتها بنوع مسرطن من فيروس الورم الحليمي البشري، مما يعني أنها يجب أن تخضع لفحوصات منتظمة.

وفي أبريل (نيسان) 2019، كشفت فحوصات الموجات فوق الصوتية نمواً سرطانياً بحجم 1.9 سم في رحمها، وأوصى أخصائي الأشعة بإجراء متابعة بالموجات فوق الصوتية بعد 6 أسابيع بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لحوضها، إلا أن ذلك لم يحدث أبداً نتيجة إهمال إدارة السجن.

وفي شهر مايو (أيار) من عام 2020، عانت باولا من أعراض مزعجة، وطلبت إجراء فحص متابعة، لكن مسؤولي السجن، أخروا ذلك لمدة عام حتى مارس (آذار) 2021، حيث كشفت الفحوصات عن آفات سرطانية في عنق الرحم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إخبار المريضة بهذه النتائج.





قضية وتسوية

نتيجة للإهمال الجسيم والسلوك الطبي الخاطئ من قبل دائرة الإصلاحيات في ولاية واشنطن، فقد عانت باولا من آلام كبيرة ومرت بظروف صحية صعبة للغاية، وباتت عرضة للموت، لذا تقدمت بشكوى إلى المحكمة العليا في مقاطعة بيرس في عام 2022.

وقال محامو السيدة غاردنر، لينكولن بيوريغارد ومارتا أوبراين:“نظراً لأن السرطان تُرك دون علاج لفترة طويلة من الزمن، فقد أصبح في مرحلة متقدمة، وأصبح العلاج شبه مستحيل”

وفي ملف قضائي أُصدر قبل المحاكمة في ديسمبر(كانون الأول)، أقر أحد أعضاء الفريق القانوني لدائرة الإصلاحيات في واشنطن بأن مسؤولي الرعاية الصحية في السجن أضروا بالمدعية، وأكد على ضرورة تعويضها بمبلغ مناسب.

وقدّر مكتب إدارة المخاطر بولاية واشنطن، مبلغ التسوية بـ 9.9 مليون دولار أمريكي، وقامت الولاية بدفع المبلغ للسيدة غاردنر الشهر الماضي.

وستستفيد غاردنر من أموال التسوية طوال ما تبقى من حياتها، وكذلك ابنيها، جوردان وإيرون، اللذين كانا أيضاً من المدعين في القضية.

وأكدت المحامية أوبراين، أنه تم إطلاق سراح موكلتها بعد التشخيص النهائي للمرض، وأنها تتلقى الرعاية الصحية المناسبة.













إخفاقات قاتلة في سجون ولاية واشنطن

تعد قضية السيدة غاردنر هي الأحدث في سلسلة من الإخفاقات الصحية القاتلة والمكلفة في سجون الولاية، ففي عام 2019، تم فصل المدير الطبي في مجمع مونرو الإصلاحي بعدما وجد تحقيق أن بعض المساجين هناك ماتوا نتيجة الإهمال في الرعاية.

وفي عام 2021، أصدر مكتب مراقبة السجون بولاية واشنطن تقريراً يتضمن تفاصيل 11 حالة تأخير في تشخيص وعلاج السرطان، مما أدى إلى وفاة بعض السجناء.

كما اعترفت ولاية واشنطن بالإهمال في نفس العام، ودفعت 3.25 مليون دولار لعائلة رجل توفي في سجن مونرو بسبب آلام في البطن.

وقبل عامين، دفعت الولاية 3.75 مليون دولار كتسوية لعائلة كيني ويليامز، الذي توفي في سجن مونرو بعد الإهمال في علاجه من السرطان، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.



