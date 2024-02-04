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فريق الحبتور بطل كأس دبي الفضية للبولو 2024

2/4/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2024 بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 10 أهداف مقابل 8 أهداف في مباراة من خمسة أشواط وبهانديكاب 20 جول، كما شهد اليوم الختامي فوز فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور بكأس الترضية، بعد تغلبه على فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة 13 هدفاً مقابل ستة أهداف.

في المباراة النهائية، لعب الفريقان بحذر شديد منذ البداية لينتهي الشوط الأول بتقدم الحبتور بهدف وحيد، وأدرك بعدها فريق الإمارات التعادل في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث يحرز فريق الإمارات هدفاً ثانياً، وسرعان ما يمطر فريق الحبتور شباكه بثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى ستة أهداف، وفي الشوط الرابع يرفع الحبتور رصيده إلى 9 أهداف مقابل 3 أهداف للإمارات.

وفي الشوط الخامس الأخير نجح فريق الإمارات في إحراز 4 أهداف، لينتهي اللقاء بفوز فريق الحبتور بنتيجة 10 مقابل 8 أهداف، وحصد الكأس الغالية.

عقب المباراة النهائية، توجت ندا رويفيري، رئيسة «إنسجينا» الراعية للحدث، ومحمد المر الحريز، الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب، وكانت البداية بفريق ذئاب دبي كافو بطل كأس الترضية، ثم فريق الإمارات وصيف الكأس الفضية، ثم فريق الحبتور البطل المتوج، كما تم تكريم حكام البطولة، ونال اللاعب خوان جوريتشي، من فريق الحبتور، جائزة أفضل لاعب، ونال الخيل بوكاهونتاس الذي امتطاه خوسيه أرايا جائزة أفضل مهر لعب، وفاز أريزونا الذي امتطاه لوكين مونتيفيردي بجائزة أفضل مهر لعب للسلالة الأرجنتينية.

على جانب آخر، تعقد اللجنة المنظمة لكأس دبي الذهبية للبولو 2024 مؤتمراً صحافياً في العاشرة من صباح اليوم بقاعة أبراج بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور ممثلي الفرق الستة المشاركة، وهي: الإمارات وبنجاش وذئاب دبي كافو وغنتوت والحبتور ومهرة، وسيتم خلال المؤتمر إجراء قرعة المباريات للنسخة الـ15 من البطولة.

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