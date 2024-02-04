معسكر ناجح لطائرة الناشئين في عجمان

اختتم المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، بقيادة المدرب الوطني إبراهيم المناعي، ومساعده محمد عتيق خلفان، معسكره في عجمان استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الدولة من 16 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

وأكد الجهاز الفني نجاح المعسكر في تحقيق الأهداف، وإعداد اللاعبين بشكل جيد. شارك في المعسكر اللاعبون يوسف درويش وعلي صالح ويوسف المازمي وراشد محمد (شباب الأهلي)، وخالد خليفة محمود وعبدالله محسن (الوصل)، وحمدان جمعة وعلي الفلاحي (العين)، وعلي بن حسين ويوسف قاسم (النصر)، ومحمد البلوشي وعبدالله محيي (عجمان)، وأحمد مزاحم ومايد جاسم (بني ياس)، وفيصل سلطان (اتحاد كلباء).

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