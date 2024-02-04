الجزيرة يكسب مليحة وتعادل الوصل وشباب الأهلي بأقوياء اليد



جاء ختام الجولة الرابعة بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد مثيراً عندما عاندت الأرض أصحابها، وحسمت في الدقائق الأخيرة من عمر مباراتا الجولة، والتي أسفرت عن فوز الجزيرة على مليحة بفارق هدف 26/ 25، وتعادل شباب الأهلي مع الوصل 25/25.

لم يسعف الأداء المميز لأصحاب الأرض فريق مليحة الذي قدم مباراة كبيرة ومميزة فرض أسلوبه لعباً ونتيجة على ضيفه فريق الجزيرة معظم فترات المباراة وخاصة في بداياتها والتي وصلت إلى 8/ 2، ورغم تضييق الفارق يحافظ مليحة على أفضلية التقدم بنهاية الشوط الأول 12/ 9.

واستمرت السيطرة والمحافظة على التقدم لأصحاب الأرض لغاية الدقيقة العشرين التي شهدت طفرة لفريق الجزيرة ليدرك التعادل وتبادل التقدم خلال الدقائق الخمس الأخيرة التي شهدت خطف الجزيرة لهدف التقدم والفوز 26 / 25 وسط دهشة أصحاب الأرض بختام اللقاء الذي أداره الدولي عمر الزبير وراشد إسماعيل.

ولم يختلف الحال في المباراة الثانية التي شهدت تفوقاً للضيف فريق شباب الأهلي على صاحب الأرض فريق الوصل معظم فترات المباراة

وخاصة في الشوط الأول الذي غاب الوصل عند بداياته وحسمه الضيوف بنتيجة 14/ 11، وعزز شباب الأهلي التقدم بالشوط الثاني موسعاً الفارق 19/ 13 وينشط بعدها الوصل ويعود للمباراة ويدرك التعادل وتبادل التقدم لينجو شباب الأهلي من الخسارة عندما أدرك هدف التعادل 25 من رمية جزاء بدواعي الخطأ التكتيكي بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وأدار المباراة الحكمان شهاب أحمد وسلمان عبدالله.

وبختام الجولة اعتلى القمة والصدارة فريقا العين والجزيرة ولكل منهما 9 نقاط وشباب الأهلي ثالثاً بفارق الأهداف عن مليحة الرابع ورصيد كل منهما 8 نقاط، والنصر خامساً 6 نقاط والوصل سادساً 5 نقاط ودبا الحصن السابع 3 نقاط والشارقة الغائب حتى الآن عن المشاركة ثامناً وبدون رصيد.

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