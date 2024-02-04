أُنس جابر تنتظر إيما رادوكانو في «مبادلة أبوظبي للتنس»



تنطلق، اليوم، منافسات الدور الأول من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تقام في نسختها الثانية بمجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 11 الجاري، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة.

وجنبت القرعة الرئيسة للبطولة النجمة التونسية، أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، اللعب في الدور الأول، باعتبارها من المصنفات الأربع الأوائل في البطولة، إلى جانب ثلاث لاعبات هن، الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة الـ11، واليونانية ماريا ساكاري المصنفة الـ9 على العالم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مبكرة منتظرة من العيار الثقيل، إذ وضعت القرعة أُنس جابر في مواجهة محتملة في دورالـ16 أمام البريطانية إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، 21 عاماً، والتي تحتاج أولاً إلى تجاوز التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة الـ36.

وتسعى أُنس جابر إلى ظهور قوي في البطولة بعد خروجها المبكر من بطولة أستراليا المفتوحة، وتعول على الدعم الجماهيري الذي يتوقع أن تحظى به في أبوظبي من أجل تحقيق لقبها الأول في أبوظبي.

وتعود رادوكانو إلى الواجهة من جديد هذا الموسم بعدما غابت عن المنافسات منذ إبريل الماضي واحتاجت لعملية جراحية في معصمها وكاحليها، إذ تسببت الإصابة في تعثر تقدم رادوكانو منذ فوزها التاريخي ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، وستكون المواجهة المحتملة بين أُنس جابر ورادوكانو، في حال فوز الأخيرة على بوزكوفا، هي المواجهة الثانية بين اللاعبتين في أبوظبي بعدما تنافستا في النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ووضعت القرعة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، في مواجهة قوية محتملة ضد يلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة، إذ حصلت أوساكا المتوجة أربع مرات ببطولات غراند سلام الكبرى على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، وتبحث عن عودتها بعد أن غابت عن موسم 2023، وإذا نجحت أوساكا في عبور الدور الأول ستكون على موعد مع لقاء ناري مع ريباكينا المرشحة للمنافسة على اللقب.

تصفيات

وكانت التصفيات التأهيلية شهدت خسارة اللاعبة السعودية يارا الحقباني التي شاركت ببطاقة دعوة، أمام الإسبانية سارة سوربيس تورمو بمجموعتين للاشيء وبنتيجة 6-1 و6-0.

وفازت البريطانية هيذر واتسون، بطلة ويمبلدون للزوجي المختلط، على الأمريكية صوفيا كينين، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، إذ بعد خسارة واتسون المجموعة الأولى 3-6، نجحت في العودة بقوة وتفوقت في المجوعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-1.

قدرة



وأكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن تنظيم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي يثبت مجدداً قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ويأتي نتيجة طبيعية لثقة الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية بالتنظيم المبهر، لتصبح البطولة واحدة من أبرز البطولات العالمية في رزنامة الفعاليات التي تستضيفها العاصمة على مدار العام، وفق أعلى المعايير الاحترافية والعالمية.



وأشاد العواني بمبادرة «الطريق نحو مبادلة أبوظبي المفتوحة» المجتمعية، التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي على هامش فعاليات النسخة المرتقبة من البطولة العالمية، والتي تهدف إلى الارتقاء برياضة التنس في الإمارات من خلال تطوير المواهب المحلية من اللاعبين واللاعبات الناشئين.





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