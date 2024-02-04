الإمارات صفر بيروقراطية

تسعى دولة الإمارات إلى أن تكون سباقة في مضمار التميز وكسر الحواجز والعراقيل الإدارية والأنظمة التي عفى عليها الزمن، وكانت سبباً في توقف الإنجازات، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، هذا البرنامج يمثل نموذج عمل وطنياً يهدف إلى جعل الإجراءات الحكومية أبسط وأسرع وأسهل وأكثر فعالية، ويطمح من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية للتسهيل والتبسيط والإسراع لخدمة البشر دون توقف، والسعي للتحسين والتطوير الإداري للخدمات بمرونة أكثر وبزمن قياسي.

إن رؤية هذا البرنامج تعتبر جزءاً من جهود سابقة وذات بعد استراتيجي، تسعى الحكومة لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071» مع التركيز على تحسين فعالية الإجراءات الحكومية وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في عملية الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية. هذا التوجه تسعى من خلاله حكومة الإمارات إلى محاربة البيروقراطية، وهي التحدي الرئيس الذي يواجه أي حكومة تسعى لأن تكون حكومة متطورة بخدماتها.

إن أحد أهم الأهداف الأولية لمثل هذه التوجهات هو العمل على رفع جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بها كخدمات استباقية لديها القدرة على التنافسية، ما يدعم تميز حكومة الإمارات بأن تكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية.

غياب الأنظمة البيروقراطية هو ما سيخلق الكفاءة الإدارية. إن العمل على تطبيق المعايير والشفافية ومكافحة الأنظمة المترهلة يعزز من ثقة الجمهور المستهدف، وسيكون له دور في تغيير الهيكل الإداري المترهل أيضاً بالأنظمة أساسها وهويتها والغرض منها هو الإصلاح.

لا شك في أن الأنظمة الرقمية هي من ستقود المرحلة بعد أن تم اكتشاف مدى جودتها إلى تحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة، هو إذن الإصلاح الإداري ربما يكون المصطلح الجديد لتصفير البيروقراطية، يشمل هذا التخطيط والتقييم الاستراتيجي للسياسات والبرامج الحكومية بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأمد للدولة واحتياجات المجتمع، إنها عملية تطوير متكاملة ومستمرة تهدف إلى بناء إدارة متميزة قادرة على الابتكار، مرنة في التعامل مع التحديات والمتغيرات، حيث إنها تلتزم بتقديم الخدمات العامة للمجتمع بأعلى مستويات الجودة والفعالية الخدمية، هذه العملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية المجتمعية التي تسعى إليها حكومة الإمارات لرفع مستوى السعادة، ما يجعلها ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.