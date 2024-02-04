الكتابة وثقافة التسامح



كيف للكتابة أن تقاوم التمييز؟ وكيف لها أن تدعو للتعايش وأن تنبذ العنصرية؟ وهل تقوى الكتابة حقا على مجابهة مثل تلك القضايا؟ وكيف لها أن تطرحها بموضوعية وبطرائق غاية في الإقناع وبعيدا عن كل جدل مفترض؟

دون شك أن هذه القضية مهمة وتكتسب أهمية بالغة في هذا العصر تحديداً. وببساطة متناهية، وبشكل بديهي، فإن من أدوات نشر ثقافة التسامح الكتابة، لأن الكتابة واحدة من أهم- إذا صح التعبير- أدوات التسامح أو الدعوة إلى التسامح والتعايش والسلام المجتمعي، وهي أيضا تساهم في نشر القيم الجميلة بين الناس، الكتابة وظيفة حيوية ومهمة في مسألة زيادة معرفة الناس، وتنمية ثقافتهم، واطلاعهم على الجوانب السيئة التي تتنافى مع الإنسانية، عندما يتبنى أحدهم العنصرية أو التمييز بين الناس أو الدعوة لعدم التسامح. الكتابة تقوم بدور توعوي مهم في هذا السياق، لا يمكن تجاهله أو المرور عليه أو تسطيحه.

من المعروف أن عملية التأليف والكتابة تستدعي القراءة وزيادة المعلومات، وتنمية الثقافة، أولاً لدى المؤلف أو الكاتب، فكما هو معروف لا يمكنك أن تكتب وتعبر عن أي قضية أو عن أي موضوع، دون أن يكون لديك إلمام به وبمختلف جوانبه سواء التاريخية أو المعاصرة أو حتى استشفاف المستقبل من خلالها.

لذا من الطبيعي أن يقوم الكاتب أو المؤلف أو الباحث، بفعل جوهري، وهو العودة للمصادر الموثوقة، وإعادة التزود بالمزيد من الأفكار في هذه القضية.

إذا نجح الكاتب أو المؤلف، في تبني قضية ما فهو مباشرة يتوجه لعملية بحث في مصادر المعلومات والكتب، لزيادة معلوماته وثقافته حول تلك القضية، بعدها يبدأ بالتعبير عنها، والكتابة حولها، هذه الكتابة وهذا التعبير دون أدنى شك، ستجد مجموعة من القراء الذين يتأثرون بها

هنا عندنا عدة مواضيع أو قضايا: التمييز، العنصرية، عدم المساواة، عدم العدالة، نبذ الآخر، التعالي، عدم التسامح... إلخ. جميع هذه القضايا، تنتشر بدرجات متفاوتة بين الناس، والثقافة البشرية، غنية تمام بها، وبالتالي الوعي مهم لمعالجتها، ولا يمكن أن يتم هذا الوعي ويصبح ثقافة مضادة منتشرة، دون فعل كتابي، دون عملية تأليف، لأنها التأليف والكتابة، تختزل المعلومات، التي يحتاجها الإنسان لمعالجة الخلل الذي لديه عند ارتكابه لمثل هذه القضايا.

عندما يكون لدينا إنسان دائما التمييز بين الناس، وفقا لحالتهم المادية، أو للموقع الجغرافي، أو لحالتهم الاجتماعية، أو بسبب اللون، أو العرق، هذا الإنسان يحتاج إلى ثقافة جديدة تحتل وتزيح الثقافة المشوهة التي تهيمن على ذهنه، ومن هنا يأتي دور المؤلف ودور الكاتب، في أن يقدم رؤية جديدة، مقنعة رصينة وأيضا تجذب هذا الإنسان، وبطبيعة الحال لن يجد هذا الإنسان، هذه الثقافة الجديدة الجميلة المثالية، إلا من خلال النصوص التي يقرؤها أو يسمعها أو يراها، من خلال المعلومات التي يجدها مبثوثة أمامه.

هذه النصوص، وهذه الكتابات، وهذه المعلومات، لا يمكن أن تتم إلا من خلال فعل كتابي، من خلال الكتابة، من خلال التأليف، وهذا بالتالي يوضح الأثر الكبير جدا والقوي للكتابة في تحسين وتغيير الكثير من الثقافات السيئة التي تكون غير متماشية مع الطبيعة البشرية.

يصح القول إن هذه الحالة تشبه الصراع، بين ثقافة مشوهة مريضة مسمومة، تنتشر بالكراهية، وتحتاج ثقافة مضادة من المحبة والتسامح والنقاء، ولا يمكن دعم هذه الثقافة النقية، إلا بالمزيد من المعلومات والإنتاج الكتابي، الذي يتحول إلى أقاصيص، أو آراء، أو قصائد، أو أفلام، أو مسرحيات، أو سير، أو غيرها من القوالب والمخرجات لأدوات نشر الثقافة البشرية، مهما كان نوعها أو شكلها، فهي في البداية أو النهاية تتطلب الكتابة، وتحتاج للكتابة والنشر والانتاج الذي سوف يساهم بنشر ثقافة التسامح في مجتمعاتنا.