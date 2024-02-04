من هو رئيس ناميبيا حاجي جينجوب الذي نعاه زعماء أوروبا؟

توفي الرئيس الناميبي حاجي جينجوب في وقت مبكر الأحد عن 82 عاما بمستشفى في وندهوك حيث كان يُعالج بعد اكتشاف خلايا سرطانية لديه، حسبما أعلنت الرئاسة في رسالة عبر منصة إكس.

وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس البلاد الموقت نانغولو مبومبا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس "ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم" في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يعالج.

وذكر البيان أن جينجوب الذي كان رئيسا لناميبيا منذ 2014 كان محاطا بزوجته وأولاده عندما وافته المنية بمستشفى ليدي بوهامنا بالعاصمة.

وأعلنت الرئاسة الشهر الماضي أن فحصا طبيا روتينيا كشف عن وجود "خلايا سرطانية" لدى رئيس الدولة، وذكرت أنه سيخضع "لعلاج مناسب" مع احتفاظه بمهماته الرئاسية.

وكان جينجوب يعاني مشاكل صحية قبل وصوله إلى السلطة. ففي 2013 خضع لجراحة بالدماغ. وفي السنة المنصرمة خضع لجراحة في الشريان الأبهر في جنوب إفريقيا المجاورة.

واضاف نانغولو مبومبا "لقد فقدت الأمة الناميبية خادماً مميزاً للشعب، ورمزاً للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا وركيزة للبيت الناميبي".

ويعد

حاجي جينجوب مهندساً رئيسياً للدستور الناميبي، وأحد المحاربين القدامى في تحرير الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، وربطته بدول أوروبا علاقات متينة عبر سنوات حكمه التي امتدت لـ10 سنوات، وحتى قبل توليه الرئاسة، تمتع بعلاقات طيبة مع دول الجوار، وأيضاً مع زعماء الدول الأوروبية الكبرى، فتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جانبه، عن وفاة

حاجي جينجوب، قائلاً: "رجل رائع" سيبقى "خالداً في ذاكرته"، مشيراً إلى أنه ساهم شخصيا "في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وناميبيا".

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا إن جينجوب "كان من قدامى المحاربين في تحرير ناميبيا من الاستعمار والفصل العنصري. وكان له أيضًا تأثير كبير في التضامن الذي أبداه الشعب الناميبي مع شعب جنوب إفريقيا حتى نصبح أحراراً اليوم".

وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالرئيس الناميبي الراحل حاجي جينجوب باعتباره رجل دولة ترك أثرا في بلاده.

وأكد شتاينماير اليوم الأحد أن جينجوب سلك "مسار المصالحة مع ألمانيا، على الرغم من العبء الثقيل لتاريخنا" وذلك في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الألماني قبل أكثر من مئة عام في ناميبيا الحالية". ولفت شتاينماير إلى أن بلاده ستظل "ملتزمة بمسار المصالحة مع ناميبيا ومعالجة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا".

وكتب الرئيس الألماني في برقية عزاء إلى أرملة جينجوب أن "ناميبيا فقدت رجل دولة كبيرا ومؤثرا"، وتحدث عن نضال الرئيس الراحل على مدار عقود من أجل "تحرير ناميبيا من نير الفصل العنصري". وقال إن جينجوب " شكل دستور بلاده الديمقراطي وأصبح أول رئيس وزراء لناميبيا بعد الاستقلال".

ولد حاجي جينجوب في شمال ناميبيا عام 1941، ودخل معترك السياسة في سن مبكرة، مطالبًا بإنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والذي كان يحكم آنذاك ناميبيا، قبل أن يلازم المنفى لنحو ثلاثة عقود.

وفي عام 1989، عاد إلى ناميبيا قبل عام من استقلال بلاده وتعيينه لأول مرة كرئيس للوزراء.

تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، وأعيد انتخابه في عام 2019 رئيسًا لناميبيا، وهي دولة شبه صحراوية في الجنوب الأفريقي، وواحدة من آخر الدول الأفريقية التي نالت استقلالها في 1990.





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