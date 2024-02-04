مقتل شخصين خلال جريمة إطلاق نار في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل شخصان وأصيب ستة عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع إطلاق نار في ساعة مبكرة من الصباح في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية اليوم، بحسب الشرطة.
وذكرت شرطة دنفر، في منشور على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستنشر اسمي الضحيتين وسبب الوفاة في وقت لاحق.
وقالت إن المحققين كانوا في موقع إطلاق النار في المبنى رقم 5000 بمحكمة نورث أورليانز.
وأضافت أن المسؤولين يعملون على جمع المعلومات حول الشخص الذي يشتبه في ضلوعه بالجريمة.
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