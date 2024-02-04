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مقتل شخصين خلال جريمة إطلاق نار في أمريكا

2/4/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل شخصان وأصيب ستة عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع إطلاق نار في ساعة مبكرة من الصباح في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية اليوم، بحسب الشرطة.

وذكرت شرطة دنفر، في منشور على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستنشر اسمي الضحيتين وسبب الوفاة في وقت لاحق.

وقالت إن المحققين كانوا في موقع إطلاق النار في المبنى رقم 5000 بمحكمة نورث أورليانز.

وأضافت أن المسؤولين يعملون على جمع المعلومات حول الشخص الذي يشتبه في ضلوعه بالجريمة.

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