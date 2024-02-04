«صحة أبوظبي»: غرامة مليون درهم وإحالة أطباء للتحقيق وإغلاق 8 منشآت

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بحق عدد من المنشآت الصحية، وذلك لمخالفتها قوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

تفصيلاً، قامت دائرة الصحة - أبوظبي بتغريم أحد المراكز الصحية مبلغ مليون درهم إماراتي وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام وإلغاء تخصص الأسنان في كل فروع المركز وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً.

وكشفت الدائرة عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات، ومنها 3 منشآت (مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي) قامت بمخالفة القانون الاتحادي رقم 14 من سنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، وعدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الالكتروني ومعايير دائرة الصحة - أبوظبي للإبلاغ عن إحصائيات الصحة العامة، عدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحلات الطارئة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، وعدم توفير المستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، عدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن.

إضافة إلى ذلك، أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية، لعدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية، وارتكابها مجموعة من المخالفات منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام العقود الانتداب بين المنشآت، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة.

وكانت الدائرة قد أغلقت أيضاً عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة، وعدم التزام المنشأة لمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات، أو الفحوصات، أو التدخلات الطبية، أو العلاج في الملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص.

وتهيب دائرة بكل المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة - أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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