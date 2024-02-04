شركة إنترنت صينية عملاقة تطرد 120 شخصاً بتهمة الاحتيال

أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «تينسنت» Tencent طرد أكثر من 120 شخصاً العام الماضي لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة.

وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة «تينسنت» من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها «ويتشات» WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريباً.

واعتبر مؤسس شركة «تينسنت» بوني ما في العام 2022 أن مستوى الفساد في شركته «صادم»، وتوعد باتخاذ إجراءات، وفقاً لتعليقات نقلتها عنه وسائل إعلام رسمية آنذاك.

وأكدت «تينسنت» أن خلال عام 2023، سُجل أكثر من 70 انتهاكاً لقواعد السلوك.

وقالت المجموعة، في بيان نشرته أول من أمس، إنه «تم فصل أكثر من 120 شخصاً» من الشركة، والإبلاغ عن نحو عشرين شخصاً للسلطات.

وكان بعض الموظفين الذين اتُّهموا بالفساد وطُردوا يعملون في فرع «بي سي جي» PCG في المجموعة المسؤول عن نشر المحتوى (أخبار، رياضة، أفلام...).

وعمل آخرون في فرع الخدمات الطبية في المجموعة. وتعد «تينسنت» رائدة في الصين في مجال تطبيقات التطبيب من بعد.

وحُكم على موظف اتهمته شركة «تينسنت» بـ«سرقة ممتلكات» لها، بالسجن لمدة 4 سنوات، وبدفع غرامة قدرها 100 ألف يوان (12900 يورو)، وفقاً للبيان. وتضم المجموعة حالياً أكثر من 100 ألف موظف.

ويأتي هذا الإعلان بعدما مر عمالقة القطاع الرقمي في الصين بسنوات صعبة.

وبعد تحقيق نمو، شهد القطاع منذ عام 2020 سيطرة مفاجئة من السلطات بهدف تنظيمه.

وتسبب هذا التحول بخسائر في القيمة السوقية بلغت مليارات الدولارات، وقوض نتائج شركات الإنترنت القوية، وأثّر في شركة «تينسنت» أيضاً.

وأدت قيود فُرضت في الصين على وقت اللعب عبر الإنترنت لمن هم ما دون 18 عاماً إلى تراجع أرباح المجموعة.

وتبحث شركة «تينسنت» حالياً عن مزيد من الفرص في الخارج وخصوصاً في أوروبا حيث تعمل على تعزيز نفسها من خلال الاستحواذ على حصص في استوديوهات لألعاب الفيديو.

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