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العراق يمنع 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار

2/4/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر العراق منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال، وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأمريكية.

وبموجب هذا القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي.

وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك، ضمَّت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف الاتحاد العراقي، ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية، ومصرف الهدى، ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف العربية الإسلامي، ومصرف حمورابي التجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: «نشيد بالخطوات التي يتخذها البنك المركزي العراقي باستمرار لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام».

وقرر العراق، في يوليو الماضي، منع 14 بنكاً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار.

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