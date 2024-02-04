رسمياً.. إقالة فيتوريا مدرب المنتخب المصري وتعيين محمد يوسف مدرباً عاماً



قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب (الفراعنة) وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار 2023.

وودع المنتخب المصري أمم أفريقيا مبكرا، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 للمسابقة، علما بأنه تعادل في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

وقرر اتحاد الكرة المصري حسب بيان رسمي نشره اليوم، الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

كما قرر الاتحاد أيضا الموافقة على اختيار مدربين اثنين لعمل معايشة خارجية، والموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مديراً فنياً للاتحاد، وتوجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية.

كما وافق اتحاد الكرة المصري أيضا على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة (ستادات للاستثمار الرياضي)، والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

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