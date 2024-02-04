بعد خان يونس وتلميح نتانياهو.. رفح تنتظر السيناريو الكارثي

لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إمكانية اجتياح رفح قريباً ما سبب مخاوف كبيرة لمئات الآلاف الفلسطينيين اللاجئين إلى المدينة.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومي، الأحد، إن "المطلوب تقليص عدد كتائب حماس".

وأضاف: "قمنا حتى الآن بتسوية 17 من أصل 24 كتيبة لحماس"، مؤكدا أن "أغلب الكتائب المتبقية موجودة جنوبي قطاع غزة وفي رفح، وسنتولى أمرها أيضا".

ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن مدينة رفح تشهد منذ 3 أيام غارات غير مسبوقة، و"هناك تخوف فلسطيني من أن تكون هذه الغارات مقدمة لتنفيذ الوعود الإسرائيلية بدخول رفح".

وأوضح أن وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح ترتفع شيئاً فشيئاً، وأن "خوف الفلسطينيين من دفعهم إلى مناطق الحدود مع مصر، وهذا مرفوض فلسطينياً ومصرياً وحتى إقليمياً، أو ربما إعادتهم إلى الشمال حيث يخضعون للتفتيش في نقاط إسرائيلية".

وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على الحرب في القطاع، لا يزال القتال مستمراً في مدينة غزة شمالا، وفي خانيونس جنوبا.

والأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إن تركيزها الرئيسي ينصب الآن على رفح، مما يزيد الضغط على مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم ولجأوا إليها.

ويثير التقدم صوب رفح أيضا قلق مصر، التي تقول إنها لن تسمح بأي تدفق للاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

لكن مسؤولا إسرائيليا قال لـ"رويترز"، إن الجيش سينسق مع مصر ويبحث عن سبل لإجلاء معظم النازحين باتجاه الشمال قبل أي عملية عسكرية برية في رفح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز