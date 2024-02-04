بفوزه على ليفربول 3-1 .. أرسنال يعود إلى سباق اللقب

عاد أرسنال الى سباق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004، وذلك بفوزه المستحق على ضيفه ليفربول المتصدر 3-1 الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالانتصار الى الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر الذي يتحمل الى حد كبير مسؤولية الهدفين الثاني والثالث اللذين سجلهما البرازيلي غابريال مارتينيلي (67) والبلجيكي البديل لياندرو تروسار (2+90).

وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة الكأس على يد ليفربول بالذات بالخسارة أمامه على أرضه 0-2 ومن قبلها أمام جاريه وست هام (0-2) وفولهام (1-2) في الدوري، استعاد أرسنال توازنه في المرحلة الحادية والعشرين بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0، ثم واصل صحوته الثلاثاء بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام فورست في جميع المسابقات منذ أيلول/سبتمبر 2016 بتغلبه عليه 2-1، قبل أن يؤكد الصحوة الأحد بإلحاقه الهزيمة الثانية فقط هذا الموسم بليفربول.

وقد يشكّل الانتصار الفرصة الأخيرة لأرسنال من أجل إحياء آماله بلقب غائب عن خزائنه منذ أيام مدربه الفرنسي الأسطوري أرسين فينغر، لأنه بات على بعد نقطتين من فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، ما سيصبّ أيضاً في صالح مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتخلف بفارق 5 نقاط أيضاً عن "الحمر" قبل أن يحل الإثنين على برنتفورد مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في اللقاء وترجم هذا التفوق الى هدف في الدقيقة 14 عبر بوكايو ساكا الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك الخالية، وذلك بعدما صد أليسون تسديدة زميله الألماني كاي هافيرتس، رافعاً رصيده الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وواصل أرسنال أفضليته لكنه دخل استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه بعد تلقيه هدفاً في الثواني الأخيرة بالنيران الصديقة عبر المدافع البرازيلي غابريال الذي حول الكرة بيده في الشباك، نتيجة خطأ من زميله الفرنسي وليام صليبا الذي حاول حماية الكرة أمام الكولومبي لويس دياس لكن الأخير شاكس ووصل اليها وأصابها بقدمه لتصطدم بيد مدافع "المدفعجية" وتدخل الشباك (3+45).

وبعدما تبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الثاني مع خطورة أكبر من جانب أرسنال، أهدى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وأليسون "المدفجعية" التقدم مجدداً حين حاول الأول حماية الكرة كي تصل الى زميله البرازيلي، لكن الأخير أخطأ في إصابتها ليخطفها مواطنه غابريال مارتينيلي ويسددها في الشباك الخالية (67).

وتعقدت مهمة ليفربول في الدقائق الأخيرة حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد الفرنسي إبراهيما كوناتي بالانذار الثاني (88)، ثم تأكدت الهزيمة الثانية فقط لفريق كلوب هذا الموسم بعدما اهتزت شباكه بالهدف الثالث عبر البلجيكي البديل لياندرو تروسار الذي توغل من بعد منتصف الملعب بقليل وتلاعب الدفاع قبل أن يسدد من زاوية ضيقة بين ساقي أليسون (2+90).

- إصابة مارتينيس تعكر فرحة انتصار يونايتد

أبقى مانشستر يونايتد على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه وست هام 3-0 عكره تعرض المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، العائد للتو الى الفريق بعد غياب طويل، للإصابة في الركبة قبل قرابة 20 دقيقة على النهاية.

وعلق المدرب الهولندي إريك تن هاغ على الأمر بالقول "يجب أن ننتظر الأيام القليلة المقبلة لمعرفة نتيجة التشخيص. إنه أمر سيء جداً جداً بالنسبة له والفريق. لقد عاد للتو. إنه مهم جداً بالنسبة لنا. يجلب الروح (القتالية) للفريق الى جانب قدراته الكروية".

وبعد تعثر توتنهام أمام إيفرتون بالتعادل معه 2-2 السبت، بات فريق تن هاغ الذي صعد الى المركز السادس على حساب وست هام بالذات، على بعد ست نقاط من سبيرز فيما يتخلف بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يحتله خصمه المقبل أستون فيلا، ما

يعني أنه قادر على تقليصه الى خمس في حال عاد فائزاً الأحد المقبل من "فيلا بارك".

وفي يوم عيد ميلاده الحادي والعشرين، احتفل الدنماركي راسموس هويلوند بهذه المناسبة بأفضل طريقة من خلال تسجيله الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 23 بطريقة جميلة بعد تمريرة من البرازيلي كازيميرو، قبل أن يفرض الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو نفسه نجم الشوط الثاني بتسجيله هدفين (49 و84).

بوكيتينو في وضع حرج

وعلى "ستامفورد بريدج"، بات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في وضع لا يحسد عليه بتاتاً بعد سقوط تشلسي على أرضه وبين جماهيره أمام ولفرهامبتون 2-4 في أول هزيمة له أمام الأخير في ملعبه منذ موسم 1978-1979 أيام دوري الدرجة الأولى (1-2).

ويدين ولفرهامبتون بالفوز النادر على ملعب الـ"بلوز" الى البرازيلي ماتيوس كونيا الذي بات بثلاثيته (22 و63 و82 من ركلة جزاء) رابع لاعب فقط يحقق "هاتريك" على أرض تشلسي في الدوري الممتاز.

وبدأ تشلسي، القادم من هزيمة مذلة أمام ليفربول المتصدر 1-4 الأربعاء في مباراة مؤجلة، اللقاء بشكل جيد بعد تقدمه عبر كول بالمر (19)، لكنه أنهى الشوط الأول متخلفاً بعد تلقيه هدفين عبر كونيا (22) والفرنسي أكسيل ديزازي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه (43).

وحسم كونيا النقاط الثلاث لفريقه بإضافة هدفين في الشوط الثاني (63 و92 من ركلة جزاء) قبل أن يقلص مواطنه تياغو سيلفا الفارق (86) من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب تشلسي الهزيمة العاشرة للموسم والتراجع الى المركز الحادي عشر بـ31 نقطة وبفارق نقطة خلف ولفرهامبتون بالذات.

وتعادل بورنموث مع ضيفه نوتنغهام فورست 1-1 في لقاء خاض دقائقه الخمس الأخيرة بعشرة لاعبين.

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