في أكبر مأساة منذ عام 2000 .. 64 قتيلًا جراء الحرائق في تشيلي



قضى 64 شخصاً على الأقل في الحرائق التي تجتاح منطقة بالبارايسو في وسط تشيلي، في "أكبر مأساة" عرفتها البلاد منذ عقدين، على ما أعلن الرئيس غابريال بوريتش الأحد، مرشّحا هذه الحصيلة "للازدياد بشكل كبير".

وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحوّلت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.

يواصل رجال الإطفاء، لليوم الثالث على التوالي، مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.

وقال بوريتش من مدينة كيلبويه الواقعة على مشارف منتجع بينيا ديل مار الساحلي "يمكنني للأسف أن أؤكد مصرع 64 شخصاً. وهذا العدد سيرتفع، ونحن نعلم أنه سيزداد بشكل كبير".

وفي كويلبويه التي تبعد 90 كيلومترا إلى شمال غرب سانتياغو، شاهد فريق من وكالة فرانس برس أحياء بأكملها وسيارات متفحمة. وفي هذه المدينة علق آلاف السكان الجمعة لساعات عدة عندما كانوا يحاولون الفرار بسياراتهم.

وأضاف بوريتش "إنها أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8,8 درجات والذي أعقبه تسونامي في 27

فبراير 2010 ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.

ويكافح عناصر الإطفاء بلا كلل الأحد لإخماد 34 حريقاً وتمكنوا من السيطرة على 43، بحسب الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها.

وقال المتقاعد لويس بيال (69 عامًا) وهو يبكي أمام أنقاض منزله في حيّ فيلا إندبندنسيا على تلال بالبارايسو حيث عُثِر على 19 ضحية "في غضون دقيقة، فقدنا كل شيء".

بقيت روسانا أبيندانيو (63 عامًا) خائفة على زوجها لساعات إذ كان نائمًا بمفرده في منزلهما في حيّ إل أوليبار في بينيا ديل مار.

وتقول لوكالة فرانس برس "كان الأمر مروعًا لأنني لم أكن قادرة على العودة" إلى منزلي، مضيفة "حين وصلت النيران كان زوجي نائمًا وبدأ يشعر بلهيب النار ثم تمكّن من الفرار".

وتتابع "خسرنا كل شيء".



أحوال جوية ملائمة



وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن الأحوال الجوية في الساعات القليلة الماضية تبدو مؤاتية بشكل أكبر، مشيرة إلى ظاهرة تميز سواحل المحيط الهادئ والتي تولد الكثير من السحب والرطوبة العالية وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة.

واضافت الوزيرة أن "الظروف الحالية مؤاتية أكثر لعلاج الضحايا والسيطرة على الحرائق" مشيرة إلى أن حريق لاس تابلاس، وهو الأضخم في منطقة بالبارايسو، لا يزال نشطا و"يمتد على مساحة 80 كيلومترا".

وتم نشر 17 فرقة إطفاء و1300 جندي ومتطوع مدني لمكافحة النيران ومساعدة السكان المعوزين في سائر أنحاء المنطقة الغنية بصناعة النبيذ والزراعة والغابات، وتشهد تدفقا للسياح في هذه الفترة بسبب قربها من المحيط الهادئ.



"أضرار الجفاف"

ومن روما، دعا البابا فرنسيس، من أجل القتلى والجرحى في الحرائق المدمرة في تشيلي".

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أن التكتل "على استعداد لتقديم العون في هذه الأوقات الصعبة"، مشيراً إلى أن هذه "الحرائق المدمرة (...) تذكرنا بأضرار الجفاف والمناخ".

منذ الأربعاء، قاربت الحرارة معدل 40 درجة في وسط تشيلي والعاصمة سانتياغو.

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بسبب ظاهرة إل نينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.





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