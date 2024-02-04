رئيس الدولة ورئيس جمهورية القمر المتحدة يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" - خلال اتصال هاتفي - مع فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة مجالات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يتماشى مع أولويات التنمية وتحقيق الازدهار المستدام في البلدين.

كما هنأ سموه خلال الاتصال الهاتفي ..فخامة غزالي عثماني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية القمر المتحدة لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس غزالي عثماني التوفيق والنجاح في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والتقدم..متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً خلال المرحلة المقبلة في سبيل تعزيز علاقات البلدين لما فيه الخير لشعبيهما.

من جانبه أعرب الرئيس القمري عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه..مؤكداً حرصه المتبادل على تعزيز علاقات البلدين ودفعها إلى مستويات أرحب من التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز