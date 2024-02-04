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عقوبات كندية على «حماس» ومستوطنين بالضفة الغربية

2/4/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم، أن بلادها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرّضون على العنف في الضفة الغربية، وعقوبات جديدة على «حماس».

وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلاً، إذ فرضت، الخميس، عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية اليوم، قالت جولي إن بعض المستوطنين «ستُفرض عليهم عقوبات... وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس».

وأضافت: «نعمل بجد على ذلك، وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا، وأتطلع إلى إصدار إعلان قريباً».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن، أول من أمس، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

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