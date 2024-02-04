محمد بن زايد: التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية أساس السلام والاستقرار في العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

أن

التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية أساس السلام والاستقرار في العالم أجمع.

وقال سموه

عبر منصة «إكس»: في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نؤكد أن التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين البشر، على اختلاف أديانهم وأجناسهم، أساس السلام والاستقرار والازدهار في العالم أجمع.

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