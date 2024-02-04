محمد بن زايد: التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية أساس السلام والاستقرار في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
أن
التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية أساس السلام والاستقرار في العالم أجمع.
وقال سموه
عبر منصة «إكس»: في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نؤكد أن التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين البشر، على اختلاف أديانهم وأجناسهم، أساس السلام والاستقرار والازدهار في العالم أجمع.
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