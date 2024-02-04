خبرني : آرسنال يدمر ليفربول بثلاثية ويخطف الوصافة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استغل آرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه 3-1، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
وضع بوكايو ساكا آرسنال في المقدمة في الدقيقة 14، بعدما انفرد زميله كاي هافرتس بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس، لترتد إلى ساكا ليودعها الشباك.
وأدرك ليفربول التعادل بنيران صديقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر غابرييل ماغالهايس، لكن أرسنال لعب كرة طولية أخفق أليسون بيكر، والمدافع فيرجيل فان دايك في التعامل معها بغرابة، لتصل إلى غابرييل مارتينيلي ليسدد الكرة من داخل المنطقة في الشباك بالدقيقة 67.
وأكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيما كوناتي في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.
وقتل لياندرو تروسار أي أمل لليفربول في تحقيق التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.
وتلقى تروسار تمريرة من ياكوب كيفيور لينطلق بالكرة صوب المرمى، ويسددها بيسراه اصطدمت في قدم فان دايك ثم مرت بين ساقي أليسون إلى داخل الشباك.
ورفع آرسنال رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 51 نقطة لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة.
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