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خبرني : آرسنال يدمر ليفربول بثلاثية ويخطف الوصافة

2/4/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استغل آرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه 3-1، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وضع بوكايو ساكا آرسنال في المقدمة في الدقيقة 14، بعدما انفرد زميله كاي هافرتس بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس، لترتد إلى ساكا ليودعها الشباك.


وأدرك ليفربول التعادل بنيران صديقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر غابرييل ماغالهايس، لكن أرسنال لعب كرة طولية أخفق أليسون بيكر، والمدافع فيرجيل فان دايك في التعامل معها بغرابة، لتصل إلى غابرييل مارتينيلي ليسدد الكرة من داخل المنطقة في الشباك بالدقيقة 67.

وأكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيما كوناتي في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.

وقتل لياندرو تروسار أي أمل لليفربول في تحقيق التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.

وتلقى تروسار تمريرة من ياكوب كيفيور لينطلق بالكرة صوب المرمى، ويسددها بيسراه اصطدمت في قدم فان دايك ثم مرت بين ساقي أليسون إلى داخل الشباك.

ورفع آرسنال رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 51 نقطة لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة.

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