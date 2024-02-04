خبرني : قضية سرقة لوحات المترو .. الحبس والغرامة للمصرية غادة والي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس الثلاثاء، حكماً على الرسامة غادة والي بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تغريمها 10 آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق، ويبلغ عددهم 4، أي قرابة 40 ألف جنيه.
ويأتي هذا القرار في ضوء اتهام والي بسرقة تصميم لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.
وبدأت الأزمة، مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي بالتعدي على حقوق الملكية التابعة له، وهي أربع لوحات من أعماله، واستخدامها كجدارية في محطة مترو في العاصمة القاهرة.
وشهّر الفنان الروسي بوالي عبر صفحته على فيسبوك قائلاً:"لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة، بدون إذني وحتى ذكر اسمي".
MENAFN04022024000151011027ID1107808134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.