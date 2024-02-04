خبرني : قضية سرقة لوحات المترو .. الحبس والغرامة للمصرية غادة والي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس الثلاثاء، حكماً على الرسامة غادة والي بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تغريمها 10 آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق، ويبلغ عددهم 4، أي قرابة 40 ألف جنيه.

ويأتي هذا القرار في ضوء اتهام والي بسرقة تصميم لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.



وبدأت الأزمة، مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي بالتعدي على حقوق الملكية التابعة له، وهي أربع لوحات من أعماله، واستخدامها كجدارية في محطة مترو في العاصمة القاهرة.

وشهّر الفنان الروسي بوالي عبر صفحته على فيسبوك قائلاً:"لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة، بدون إذني وحتى ذكر اسمي".