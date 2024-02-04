خبرني : الطلب المرتفع لأدوية التخسيس يصدم الشركات المصنعة

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- Khaberni) خبرني - عبّرت شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك عن تفاجئها باستعداد المستهلكين الأوروبيين لدفع تكاليف الأدوية لفقدان الوزن من جيوبهم الخاصة.
وقادت شركة فقدان الوزن Wegovy وشركة علاج السكري Ozempic مبيعات قياسية في 2023 وحققتا رأس مال سوقي حالي يبلغ 508 مليار دولار.
ومع فقدان حاصلو العقار قرابة 15% من وزنهم بالإضافة إلى سلسلة من تأييدات المشاهير، باتت فعالية Wegovy شبه مضمونة في أذهان الناس، وفق تقرير "فاينانشيال تايمز".
وقال الرئيس التنفيذي لارس فرويرجارد يورغنسن إن "نوفو نورديسك" لاقت "رغبة عالية جداً" بين الأوروبيين في دفع تكاليف الأدوية لفقدان الوزن من جيبهم الخاصة، على الرغم من أنهم لم يكونوا معتادين على القيام بذلك، بل معتادون على الحصول على الأدوية المدعومة ومخفضة التكاليف من الدولة.
وارتفعت المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط إلى ما يقرب من مليار دولار في 2023 بعد أن أصبح Wegovy متاحاً في بريطانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج وألمانيا وآيسلندا والإمارات العربية المتحدة.
في أوروبا، حيث Wegovy ليست متاحة للعموم بعد، يتم دفع 80% من المبيعات شخصياً من قبل المستهلكين، مع تعويض الباقي من قبل التأمين الصحي. في الولايات المتحدة، يتم تغطية أكثر من 90% من المبيعات بالكامل أو جزئياً من قبل التأمين الصحي، وفقاً لما ذكرته الشركة.
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