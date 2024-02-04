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خبرني : الطلب المرتفع لأدوية التخسيس يصدم الشركات المصنعة

2/4/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبّرت شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك عن تفاجئها باستعداد المستهلكين الأوروبيين لدفع تكاليف الأدوية لفقدان الوزن من جيوبهم الخاصة.

وقادت شركة فقدان الوزن Wegovy وشركة علاج السكري Ozempic مبيعات قياسية في 2023 وحققتا رأس مال سوقي حالي يبلغ 508 مليار دولار.

ومع فقدان حاصلو العقار قرابة 15% من وزنهم بالإضافة إلى سلسلة من تأييدات المشاهير، باتت فعالية Wegovy شبه مضمونة في أذهان الناس، وفق تقرير "فاينانشيال تايمز".

وقال الرئيس التنفيذي لارس فرويرجارد يورغنسن إن "نوفو نورديسك" لاقت "رغبة عالية جداً" بين الأوروبيين في دفع تكاليف الأدوية لفقدان الوزن من جيبهم الخاصة، على الرغم من أنهم لم يكونوا معتادين على القيام بذلك، بل معتادون على الحصول على الأدوية المدعومة ومخفضة التكاليف من الدولة.

وارتفعت المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط إلى ما يقرب من مليار دولار في 2023 بعد أن أصبح Wegovy متاحاً في بريطانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج وألمانيا وآيسلندا والإمارات العربية المتحدة.

في أوروبا، حيث Wegovy ليست متاحة للعموم بعد، يتم دفع 80% من المبيعات شخصياً من قبل المستهلكين، مع تعويض الباقي من قبل التأمين الصحي. في الولايات المتحدة، يتم تغطية أكثر من 90% من المبيعات بالكامل أو جزئياً من قبل التأمين الصحي، وفقاً لما ذكرته الشركة.


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