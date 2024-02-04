خبرني : أمريكا: مصرع 3 مسعفين والمشتبه به إوزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا أنه تم العثور على إوزة ميتة في واجهة نظام التحكم لطائرة مروحية كانت تحطمت في ولاية أوكلاهوما ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص كانوا على متنها.

وفيما يؤكد تقرير المجلس على تواجد الإوزة الميتة على متن المروحية، لا يحدد بشكل مباشر سبب تحطم الطائرة، لكنه يشير إلى وجود إوز ميت بالقرب من الحطام الذي تركته المروحية.

ونقل موقع "ذا غارديان" أن عملية تحديد السبب الفعلي لتحطم المروحية قد تستغرق قرابة العامين.

وكانت السلطات أبلغت عن تحطم المروحية في 20 يناير (كانون الثاني) أثناء عودتها من عملية نقل مريض إلى أحد المستشفيات.