خبرني : أمريكا: مصرع 3 مسعفين والمشتبه به إوزة

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- Khaberni) خبرني - أفاد المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا أنه تم العثور على إوزة ميتة في واجهة نظام التحكم لطائرة مروحية كانت تحطمت في ولاية أوكلاهوما ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص كانوا على متنها.
وفيما يؤكد تقرير المجلس على تواجد الإوزة الميتة على متن المروحية، لا يحدد بشكل مباشر سبب تحطم الطائرة، لكنه يشير إلى وجود إوز ميت بالقرب من الحطام الذي تركته المروحية.
ونقل موقع "ذا غارديان" أن عملية تحديد السبب الفعلي لتحطم المروحية قد تستغرق قرابة العامين.
وكانت السلطات أبلغت عن تحطم المروحية في 20 يناير (كانون الثاني) أثناء عودتها من عملية نقل مريض إلى أحد المستشفيات.
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