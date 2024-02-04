خبرني : توتر جديد بين المسلمين والهندوس في الهند

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتساءل سيد محمد ياسين، القائم المسن على مسجد في مدينة مقدسة في الهند، بقلق عن المدة التي سيظل يُسمح فيها للمسلمين بالحضور والصلاة في مسجد بدأ الهندوس الصلاة فيه.

وباتت مدينة فاراناسي، حيث يقوم الهندوس بحرق موتاهم على ضفاف نهر الغانج، موقعا جديدا في معركة مستمرة للمطالبة بآثار إسلامية تعود إلى قرون، بدعوى أنها تعود للهندوس.

ومنذ تولى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، منصبه عام 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة، التي يبلغ تعدادها أكثر من 200 مليون نسمة.

ويُتهم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بالسعي لتهميشها.

بعد ثلاثة عقود من قيام غوغاء هندوس بهدم مسجد تاريخي، حضر مودي في يناير الماضي، مراسم افتتاح معبد هندوسي كبير أقيم في نفس الموقع، في خطوة سياسية لتعزيز شعبية حزبه قبيل انتخابات وطنية حاسمة.

ويقول خبراء إن المعبد المخصص للمعبود الهندوسي الأكثر تبجيلا، اللورد رام، من شأنه أن يعزز إرث مودي كواحد من أكثر زعماء الهند أهمية، بعدما سعى صراحة إلى تحويل البلاد من ديمقراطية علمانية إلى أمة هندوسية.

ورأى كثيرون أن افتتاح المعبد بداية الحملة الانتخابية لمودي، الذي اتهم على نطاق واسع بتبني التفوق الهندوسي في الهند العلمانية.

وفي فاراناسي، يؤكد ياسين (78 عاما) القائم على مسجد جيانفابي "نحن نشهد قمعا وقسوة" موضحا أن "الأمر لا يتعلق بمسجد واحد فقط. فشعارهم يقول +لن ينجو حتى قبر أو مسجد"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وطالبت جماعات هندوسية في المدينة بالسيطرة على المسجد قائلة إنه بني فوق ضريح للإله الهندوسي شيفا خلال امبراطورية المغول، التي حكمت معظم أنحاء البلاد قبل قرون.

وكان المصلون المسلمون يأتون إلى المسجد بحماية الشرطة لسنوات في مسعى لمنع تفاقم النزاع.

لكن هذا الأسبوع شهد تصعيدا كبيرا بعدما أمرت محكمة محلية بفتح قبو المسجد أمام المصلين الهندوس خلال سبعة أيام من الحكم.

وأقيمت مراسم صلاة هندوسية صباح اليوم التالي، بينما رفضت المحكمة العليا في الهند الاستماع إلى طلب مقدمي التماس مسلمين لإبطال الحكم.

وتعرض المسلمون الهنود لهجمات متزايدة في السنوات الأخيرة من قبل جماعات قومية هندوسية، ودخلت ثلاثة مساجد تاريخية على الأقل في شمال الهند في نزاعات قضائية بسبب مزاعم بأنها بنيت على أنقاض المعابد.

كما رفع القوميون الهندوس العديد من القضايا في المحاكم الهندية سعيا للحصول على ملكية مئات المساجد التاريخية.

ويرى ياسين أن الحكم وما تلاه من اندفاع المصلين الهندوس إلى الموقع - دون أي عوائق من قبل السلطات - يظهر دعما رسميا للادعاء الهندوسي، مما جعله يشعر بحزن عميق.

وأضاف "إنهم يأتون عبر المحاكم وعبر النظام" مؤكدا "مهما كان قدر الألم الذي يمكنني الشعور به كمسلم، شعرت به. كنت مضطربا طوال الليل".

توترات واضحة

وبدت التوترات خارج المسجد الجمعة واضحة للغاية، مع انتشار معزز للشرطة وحوالى 2500 مسلم - أي ما يقرب من ضعف الجماعة المعتادة - وصلوا لأداء الصلاة.

في المقابل، احتشد عشرات من الهندوس في الشارع بعيدا من حواجز الشرطة وهم يرددون شعارات تعبدية لشيفا، إله الخلق والدمار.

ويزعم النشطاء الهندوس أن المسجد أقيم فوق ضريح لإله هندوسي خلال الإمبراطورية المغولية، التي يرون أنها حقبة تعرضت فيها عقيدتهم للاضطهاد.

ويقول الناشط في مجال القضايا الهندوسية سوهانلال إن قرار المحكمة بفتح مسجد فاراناسي أمام الهندوس كان "خطوة إلى الأمام" في الحملة لتصحيح الأخطاء التاريخية.

وبحسب الرجل (72 عاما) "لقد دمروا مكاننا المقدس وبنوا مسجدا. أدلتنا على ذلك دقيقة. لهذا السبب لدينا ثقة كاملة بالمحاكم".

وأكد أن النضال من أجل "استعادة" الموقع مستمر منذ بناء المسجد قبل أكثر من ثلاثة قرون، مشددا على أن صبر الهندوس بدأ ينفد.

وأكد إخلاصه في إيمانه بالإله شيفا، متسائلا "كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ جيل واحد، جيلان، ثلاثة أجيال؟ نحن ننتظر".