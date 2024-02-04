خبرني : احمد بني دومي .. مبارك الماجستير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نوقشت في كلية الفقه المالكي - جامعة العلوم الإسلامية العالمية
رسالة ماجستير بعنوان "التدبير الفقهي لعلاقات القربي في الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين، دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصيةالأردني" للباحث أحمد محمد خير بني دومي.
وتكونت لجنة المناقشة من
د. إيناس غرايبة مساعد عميد كلية الفقه المالكي/ رئيساً
د. ابراهيم احمدابوالعدس رئيس قسم الفقه المالكي وأصوله/ عضوا.
د. صالح محمود جابر/
عضوا خارجيا من جامعة مؤتة
د. تيسر العمر
نائب عميد كلية الفقه المالكي/ مشرفا.
وقررت اللجنة بعد التداول اعتبار الطالب ناجحا بتعديلات طفيفة، وعليه تتقدم كلية الفقه المالكي بأسمى آيات التهاني والتبريكات للباحث بهذا الإنجاز، ولأهله وذويه، سائلين المولى عز وجل له دوام النجاح، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين .
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