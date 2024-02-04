Monday, 05 February 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : احمد بني دومي .. مبارك الماجستير

2/4/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نوقشت في كلية الفقه المالكي - جامعة العلوم الإسلامية العالمية
رسالة ماجستير بعنوان "التدبير الفقهي لعلاقات القربي في الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين، دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصيةالأردني" للباحث أحمد محمد خير بني دومي.

وتكونت لجنة المناقشة من

د. إيناس غرايبة مساعد عميد كلية الفقه المالكي/ رئيساً

د. ابراهيم احمدابوالعدس رئيس قسم الفقه المالكي وأصوله/ عضوا.

د. صالح محمود جابر/
عضوا خارجيا من جامعة مؤتة

د. تيسر العمر
نائب عميد كلية الفقه المالكي/ مشرفا.

وقررت اللجنة بعد التداول اعتبار الطالب ناجحا بتعديلات طفيفة، وعليه تتقدم كلية الفقه المالكي بأسمى آيات التهاني والتبريكات للباحث بهذا الإنجاز، ولأهله وذويه، سائلين المولى عز وجل له دوام النجاح، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين .

MENAFN04022024000151011027ID1107808130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث