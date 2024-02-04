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خبرني : إعفاء لمديني المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة .. بشرط

2/4/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (50%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة في ذمَّتهم، شريطة تسديد قيمة (أصل القرض) المترتِّبة عليهم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

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