خبرني : السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة

خبرني : السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة
التاريخ
2/4/2024 3:00:21 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين أحمد السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة.
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