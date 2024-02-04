إتاحة نتائج أولى وثانية ثانوى بالجيزة بالمدارس الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Youm7) كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/002 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، داخل المدارس، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بلوحة الإعلانات في المدرسة ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمي.
وأعلنت المديرية قبل قليل نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك على الرابط التالي:
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جاء ذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.
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