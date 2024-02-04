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إتاحة نتائج أولى وثانية ثانوى بالجيزة بالمدارس الثلاثاء المقبل

2/4/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/002 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، داخل المدارس، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بلوحة الإعلانات في المدرسة ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمي.



وأعلنت المديرية قبل قليل نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك على الرابط التالي:

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جاء ذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.






















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