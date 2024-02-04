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الأردن وهولندا ينفذان إنزالين جويين على محيط المستشفى الميدانى الأردنى غزة/77

2/4/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى وسلاح الجو الهولندى إنزالين جويين على محيط المستشفى الميدانى الأردنى "غزة/77".

وذكرت القوات المسلحة الأردنية -فى بيان اليوم /الأحد/- أن المساعدات التى تم إنزالها احتوت على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.


وتأتى هذه العملية بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الهولندى للموقف الأردنى الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة سكان قطاع غزة، ودورها المحورى المهم الذى تقوم به فى توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسكان غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ومساندة القطاع الصحى فى القطاع، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.







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