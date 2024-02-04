الأردن يؤكد وجود إصابات بين مواطنيه فى تشيلى جراء حرائق الغابات

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة تتابع ومن خلال السفارة الأردنية فى سانتياجو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى، جراء حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى إقليم فالبارايسو، مساء يوم أمس، وإعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات المحلية فى المناطق المتضررة.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى جراء الحرائق، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التى تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأوضح أن السفارة الأردنية فى سانتياغو قامت بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين فى تلك المناطق والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة فى حال وقوع أى طارئ، داعيا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى إلى التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية فى سانتياغو، لطلب المساعدة على مدار الساعة.

يأتى فى فيما أعربت الوزارة عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تشيلى بضحايا الحريق الذى اندلع فى غابات إقليم فالبارايسو وسط البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة فى بيان اليوم الأحد، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تشيلي، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.