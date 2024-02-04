سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر قيادة وشعبا على هذا التضامن الواسع على مدار الحرب

MENAFN - Youm7) أعرب سفير دولة فلسطين فى القاهرة السفير دياب اللوح، اليوم الأحد، عن امتنانه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضية الفلسطينية خلال الحرب الراهنة وعلى مدار كافة المراحل التاريخية.

وقال السفير دياب اللوح -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته ال 55 -" كل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة المصرية والشعب المصرى الشقيق على هذا التضامن الواسع والعامر على مدار الحرب وقبلها وعلى مدار كافة المراحل التاريخية من دعم وإسناد تاريخي".



وأكد السفير الفلسطينى على موقف مصر الواضح بشأن وقف الحرب بشكل فورى وعاجل ومستدام دون قيد أو شرط، ورفضها لمخطط التهجير وإفراغ الأرض من سكانها وأصحابها التاريخيين، مشيرا إلى الدور الكبير الذى تقوم به مصر فى تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، وفتحها لمعبر رفح على مدار الساعة دون توقف".



وأعرب السفير الفلسطينى عن شكره للحكومة المصرية وبشكل خاص لوزارة الثقافة والوزيرة نيفين الكيلاني، بشأن تخصيص جناح خاص لمشاركة دولة فلسطين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تكتسب أهمية خاصة واستثنائية فى ظل حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى أنحاء القدس والضفة الغربية وبشكل خاص الحرب الدموية على شعب قطاع غزة.



وأكد السفير الفلسطينى حرص بلاده على المشاركة سنويًا فى معرض الكتاب؛ مشيرًا إلى أن فلسطين ترعرعت فيها ثقافات كثيرة وكانت من أوائل الدول التى تبنت المسرح والإذاعة والصحافة ولها دور كبير فى صناعة المشهد الثقافى العربى .



وقال "إنه خلال العام الجارى وبالتزامن مع اليوم 121 من حرب إسرائيل على غزة، "شاهدنا فى جناح فلسطين بمعرض الكتاب لوحة للشهداء الأطفال تعكس حجم الجرائم الدموية البشعة التى ارتكبت فى حق شعب غزة، ونحن هنا لننقل رسالة الشهداء بأن دمائهم التى غطت تراب الوطن فى فلسطين لن تسقط هدرًا".



وأضاف السفير الفلسطينى "أن أرواح الشهداء ستضيء الطريق أمام إقامة مستقبل فلسطينى مشرق وواعد لكل الأطفال فى ظل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".