الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم القفصة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الأحد/ إلقاء القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم القفصة جنوب غرب البلاد.
وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان له اليوم ـ ان هذا العنصر تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابى، مشيرا الى أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات.
وأشار الحرس الوطنى التونسى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .
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