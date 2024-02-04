الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم القفصة

MENAFN - Youm7) أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الأحد/ إلقاء القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم القفصة جنوب غرب البلاد.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان له اليوم ـ ان هذا العنصر تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابى، مشيرا الى أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات.

وأشار الحرس الوطنى التونسى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .







