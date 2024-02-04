وزير خارجية إسرائيل يزعم: الأونروا جزء من البنية التحتية لحركة حماس

MENAFN - Youm7) تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلى تعنتها مع منظمات الأمم المتحدة فى محاولة لإلقاء اللوم على أى طرف يساعد الفلسطينيين، وعلى رأسها بالطبع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.

ففى هذا الشأن، هاجم وزير خارجية الاحتلال الوكالة، زاعما إلى أن الأونروا جزء من البنية التحتية الإرهابية لحماس.

يذكرأن، حذرت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، من "إبادة جماعية" تحدث في قطاع غزة جراء إيقاف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع.. مستنكرة بشدة قرار وقف تمويل الأونروا بغزة.



وقالت النتشة ـ في مداخلة هاتفية مع قناة"القاهرة" الإخبارية اليوم الأحد، إن "إيقاف عمل الأونروا تعني إبادة جماعية لحوالي 5ر1 مليون نازح هم في حاجة ماسة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء في ظل الأوضاع الراهنة المتفاقمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على غزة".

وحملت المسؤولة الفلسطينية، قوات الاحتلال مسؤولية توفير جميع المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل فعلي للنازحين مع إيقاف عمل الأونروا في غزة، مطالبة الدول التي علقت تمويلها للأونروا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار باعتباره مشاركة في تنفيذ المخططات الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة.



وأوضحت أن الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من 120 يوما تؤكد فشل الاحتلال في جميع النواحي العسكرية والاستخباراتية والسياسية والإعلامية مع إعادة العديد من الدول حساباتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.



ومن جانبه، أكد مدير عام المستشفى الأوروبي في غزة، الدكتور يوسف العقاد، أن قوات الاحتلال لا زالت تمارس أبشع وأقسى درجات العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.. واصفا الأوضاع الراهنة جراء الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع بـ"المحرقة".

وقال العقاد، إن "الاحتلال يستهدف حاليا منازل المدنيين الآمنة في غزة، مع عدم السماح لسيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى؛ ما يعرض حياتهم للخطر والموت البطىء".

وحذر المسؤول الفلسطيني من عواقب وخطورة تحلل جثث الشهداء في الشوارع وتحت الأنقاض في ظل صعوبة الدفن والوصول بسبب العراقيل الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى انتشار كبير للأمراض المُعدية بين المواطنين من بينها التهاب السحايا والجهاز الهضمي والتنفسي داخل مستشفيات غزة.

وأكد العقاد انشغال مستشفيات غزة في معالجة الحالات المصابة بالأوبئة في ظل انتشارها بصورة كبيرة بدلا من الاعتناء بالجرحى في العدوان الإسرائيلي؛ ما يُنذر بكارثة صحية هائلة في ظل ضعف الإمكانيات لاستيعاب آلاف المرضى والجرحى وخاصة مع تهجير عدد كبير من الطواقم الطبية إلى مناطق غرب القطاع.



وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، ضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي سجل أبشع مجازر العصر دون أن يكون هناك موقف حقيقي لدول العالم لوقف هذا العدوان ،وقال: إنه لا فائدة من أي حوار لا يوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح - في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، - "إذا كانت هناك إرادة أمريكية ودولية حقيقية تستجيب للصوت وللحق الفلسطيني سنكون أمام وقف إطلاق النار وإنهاء الإحتلال، لكن في ظل هذه المواقف المتناقضة وغير الضاغطة سنظل أمام مشهد دامي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف "أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين يزور المنطقة الآن بمواقف متناقضة للإدارة الأمريكية تجرد هذه الزيارة من قيمتها ، فهم تحدثوا عن اعتراف بدولة فلسطينية لكن في نفس الوقت صوت مجلس النواب الأمريكي على حظر أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من الدخول إلى أمريكا ، تم تحدثوا عن فرض عقوبات على مستوطنين قاموا بأعمال عدائية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بينما يواصلون دعمهم للعدوان الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بسلاح أمريكي".

وشدد على أن الموقف الفلسطيني موحد حول ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من قطاع غزة وإغاثة الفلسطينيين في القطاع وإعادة الاعتبار لمسار سياسي فوري يفُضي إلى حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية.

وتابع: أنه إذا كان العائق هو الإصلاحات الفلسطينية فنحن أعلنا فلسطينيا عن إصلاحات شاملة بإرادة فلسطينية وحاجة لاستمرار عمل المؤسسة الفلسطينية بما يخدم الشعب، وسنجري انتخابات في اللحظة التي يسمح فيها الوضع بإجرائها؛ لذلك على الإدارة الأمريكية أن تظهر جديتها ونشهد وقفا للعدوان الإسرائيلي.



