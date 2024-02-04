الأردن وفرنسا يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أرضهم

MENAFN - Youm7) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، اليوم، نظيره وزير الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه، فى اجتماع بحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار فى غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.





وحذر الصفدى من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة، وشدد على ضرورة إطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.





كما أكد الصفدى ضرورة استمرار المجتمع الدولى فى توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التى لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً فى غزة التى تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ويعتمد أهلها، الذين يواجهوا المجاعة بشكل رئيس، عليها.





وأكد الوزير الفرنسى أن الأنروا تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية فى غزة، خاصة فى الوقت الذى تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءاً، وبأن فرنسا لم توقف دعمها للأونروا، ولم يتم جدولة أى تمويل إضافى للثلث الأول من العام الجارى.

وقال بأنه يتعين على الأنروا، وبعد الاتهامات الخطيرة التى وجهت لها، أن تظهر أعلى مستوى من الشفافية. وزاد رحبنا مسبقاً بالتدابير التى اتخذتها الوكالة على الفور، ونحن الآن ننتظر نتائج وتوصيات التحقيق من أجل ضمان الثقة الكاملة فيها.





وثمن الصفدى استمرار فرنسا فى دعم الوكالة، خصوصاً فى هذا الوقت الذى يترجم فيه الدعم غذاء ودواء واحتياجات أساسية لحوالى مليون فلسطينى نزحوا إلى ملاجئها فى قطاع غزة.





وشدد الوزيران على موقف بلديها الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.





وشدد الصفدى على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم، وثمن موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.





كما بحث الوزيران التصعيد الخطير الذى تشهده الضفة الغربية. وشدد الصفدى على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية التى تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام.





واستعرض الوزيران التعاون القائم فى جهود إيصال المساعدات إلى غزة، حيث يكثّف ⁧‫الأردن⁩ وفرنسا⁩ جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان ⁧غزة.





وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها فى مختلف المجالات، وعديد قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك.