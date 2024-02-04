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4 ملايين زائر لمعرض الكتاب فى 11 يوما.. غدا فى اليوم السابع

2/4/2024 2:29:21 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
4 ملايين زائر لمعرض الكتاب فى 11 يوما.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


4 ملايين زائر لمعرض الكتاب فى 11 يوما.. «الأطفال يسألون الإمام» الأكثر مبيعا داخل جناح الأزهر.. إقبال على فيلم «بكرة أفضل ضد الفساد» وخيرى بشارة يروى حكايته مع السينما

الدولة تواصل استرداد الأراضى وحصار التعديات


توافق مصرى فرنسى على رفض تهجير الفلسطينيين..
الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الأوضاع فى غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر

توجيهات رئاسية بإجراء حوار مجتمعى حول «قوانين الأسرة»..
11 موقعا لإقامة مناطق صناعية جديدة..
رئيس الوزراء يوجه هيئة الاستثمار بسرعة توفير الأراضى الجاهزة.. ووزير الإسكان: مستعدون للبدء بنظام الشراكة


قطار الموت لا يتوقف فى غزة..
رصاص الاحتلال يستهدف الجميع وعدد الشهداء يسجل 27365.. الصهاينة يهينون الأديان..
الاعتداء على راهب بالقدس.. والخارجية الفلسطينية: نتيجة لتحريض «بن غفير»

السوق السوداء تحت ضوء الرقابة.. الداخلية
تواصل ضرباتها لأباطرة النقد والاحتكار..
ضبط 17 قضية اتجار بالعملات بـ16 مليون جنيه والتحفظ على 321 طن سلع


وزارة الإسكان تطلق «بوابة الاستثمار الأجنبى».. «الجزار»: تتيح فرصا للمستثمرين بالدولار تحويلا من الخارج

رئيس كهرباء مصر العليا لـ «اليوم السابع»:
15 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء بـ4 محافظات..
طفرة فى الصعيد وتوصيل التيار لـ411 مركزا ضمن «حياة كريمة» لخدمة 5 ملايين مواطن


طالب الثانوية يسلمون استمارات الامتحان للمدارس الأسبوع المقبل..
انتهاء إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل خلال أيام والمديريات تتيح للطالب التظلم على الدرجات

«الصحة»: منظومة رسائل التطعيمات يستفيد منها 2.6 مليون طفل سنويا..
إرسال رسائل للتذكير بموعد الجرعات الإجبارية للأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرا.. وتسجيل من تم تطعيمهم إلكترونيا بجهاز التابلت


«التضامن» تسلم 25 فتاة أجهزة كهربائية بالمنوفية..
نيفين القباج تطلق مبادرة «المنوفية بلا أمية».. وتفتتح فرعا جديدا لبنك ناصر الاجتماعى فى شبين الكوم

مدير الوكالة السويسرية للتنمية: نقدر جهود
مصر فى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة


رئيس «تنشيط السياحة» يكشف لـ «اليوم السابع»
تفاصيل مشاركة مصر فى بورصة برلين 2024











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