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البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف الكنيسة الروسية في مصر

2/4/2024 2:29:21 PM
(MENAFN- Youm7)
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا.





وقدم تحيات البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية،
معربًا عن محبته لقداسة البابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.



ومن جانبه أكد قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتبادل الزيارات الكنسية والعلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيستين القبطية والروسية، مؤكدًا على ترحيبه بدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر، وعبر قداسته عن محبته لغبطة البطريرك كيرل وطلب نقل تهنئته لغبطته بمناسبة العيد الـ ١٥ لجلوسه، معربًا عن استمراره في الصلاة من أجل سلام العالم وتوقف الحروب المنتشرة فيه حاليًّا.
















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