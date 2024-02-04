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البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفد الدبلوماسية الشبابية

2/4/2024 2:29:21 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرفقته وفد من برنامج الدبلوماسية الشبابية.



ورحب قداسته بضيوفه معربًا عن سعادته بلقائهم، وأثنى على التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية ووزارة الشباب والرياضة ومشاركة شباب الكنيسة المتميزين في كافة المحافظات في أنشطة وبرامج الوزارة، مشيدًا باللقاءات التي تنفذها الوزارة للتوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وحرصها الدائم على مواجهة الشائعات. مؤكدًا على أهمية أن يكون الشباب سفراء غير رسميين وسط مجتمعاتهم، وينشرون صورة ايجابية في مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم وتجمعاتهم كونهم يقدمون صورة إيجابية قوية جدًا تمثل صورة من صورة القوة الناعمة لمصر.




وألقى قداسة على الحضور محاضرة تحدث خلالها عن مصر الوطن والكنيسة المصرية، حيث أشار إلى عن معنى كلمة "مصر" فى اللغات القديمة، وكيف تميزها في شكلها وحدودها، وأن النهر أهدى للمصريين أربع هدايا وهي المياه والطبيعة وروح العبادة والوحدة الوطنية وهي دعائم جعلت وطن واحد عبر التاريخ لم ينقسم أبدًا.



وأكد أن علم مصر يجمعنا ويوحدنا فاللون
الأسود، وهو لون التربة الموجودة بمحازاة نهر النيل، لذا فهو يمثل سكان وادي النيل. واللون الأحمر يعبر عن سكان البحر الأحمر وسيناء. واللون الأبيض يمثل سكان السواحل الشمالية لمصر. بينما يمثل اللون الأصفر (لون النسر) سكان صحاري مصر.



وأشار إلى اللغة المصرية القديمة ومراحل تطورها ومن بين هذه المراحل اللغة القبطية والتي ما زلنا نستخدم حوالي ٢٠٠٠ كلمة منها في العامية المصرية حتى الآن.

وتحدث قداسة البابا كذلك عن الطبقات السبع التي تختزنها الحضارة المصرية وهي: الفرعونية، المسيحية، الإسلامية، الإفريقية، العربية، حضارة البحر الأبيض المتوسط، اليونانية، الرومانية.



واختتم بأن هذه الأبعاد تكشف عن تميز مصر الوطن، وهو أمر يدعو كل مصري للفخر بوطنه.



وعن تاريخ الكنيسة القبطية التي تأسست مع نشأة المسيحية تكلم قداسته عن السيد المسيح الذي بميلاده قسم التاريخ إلى قبل ميلاد المسيح ، وبعد ميلاد المسيح. وأن السيد المسيح أسس الكنيسة المسيحية حينما اختار تلاميذه، وأرسلهم للكرازة باسمه لكل العالم، فجاء رسوله مار مرقس إلى مصر - والذى يعنى اسمه
مطرقة او الطارق - ما بين عامي ٥٠ و ٦٠ ميلادية، ودخل الإسكندرية التى كانت وقتها مدينه عالمية، وبشر فيها بالمسيحية وسط الوثنين وهاج عليه الوثنيون وأماتوه بسحله في شوارع الإسكندرية، وصارت الإسكندرية أول مدينه رويت بدمه واستنارت بالإيمان بالمسيح فى قارة إفريقيا.

وأضاف: "أما باقي القارات فقد أسس فيها رسل السيد المسيح أربعة كراسي رسولية (أي الكراسي التي أسسها أحد رسل السيد المسيح)، وهي أنطاكية وروما وأوروشليم وانضم إليها بعد ذلك كرسي القسطنطينية"



وأشار إلى أن كنيسة الإسكندرية تميزت بأربع علامات رئيسية، وهي:

١- كنيسة شهداء: وهم الشهداء الذين تقدموا للاستشهاد على اسم السيد المسيح حيث تعتبر مصر أكثر البلاد التي قدمت شهداء مسيحيين إلى جانب أرض فلسطين.



٢- كنيسة تعليم:

فالكنيسة القبطية كنيسة صاحبة فكر وتعليم لاهوتي، وكلمة "أرثوذكسية" تعني
مستقيمة وذلك لأنها مستقيمة في الرأي والفكر والعقيدة.



٣- كنيسة رهبنه ونسك:

فكرة ومدرسة الرهبنة بدأت في الكنيسة القبطية من خلال شاب مصري من قرية "قمن العروس" وهي قرية في محافظة بني سويف، وكان هذا الشاب هو "الأنبا أنطونيوس" مؤسس الرهبنة. وأضاف: "الرهبنة في مفهومها تعني ترك كل شئ والالتصاق بالواحد الذي هو الله، وهكذا ومن خلال الأنبا أنطونيوس تأسست الرهبنة في كل العالم، وانتشرت الرهبنة والأديرة في كل مكان حيث يوجد في
مصر حوالي ٦٠ ديرًا عامرًا، ولكن أول دير تأسس في العالم هو دير الأنبا أنطونيوس الموجود في الصحراء الشرقية في نطاق محافظة البحر الأحمر.

وعن أدوار الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة لها ثلاثة أدوار رئيسية، هي:

١- خدمة المسيحيين: ليكونوا مواطنين سمائيين.

٢- خدمة مجتمعية: مثل المدارس والمستشفيات والخدمات الأخرى التي تقدم للمجتمع كله.

٣- خدمة الوطن: فالكنيسة بشكل عام مشغولة بصيانة الوطن، لذا فهي حاضرة وفاعلة عبر التاريخ في كل المواقف التي يحتاج فيها الوطن إلى أبنائه.



واستكمل بأن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية صوت لمصر في مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.



واختتم: "إننا نفتخر جميعًا كمصريين بأننا أبناء هذا البلد"

وعقب الكلمة أجاب قداسته على الأسئلة التي وجهها له الشباب.



ومن جهته ثمن وزير الشباب والرياضة على الدور الوطنى لقداسة البابا ومواقفه الإيجابية تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، والتى تؤكد على وحدة الصف، ووحدة نسيج المجتمع، مشيدًا بالأنشطة والمسابقات الثقافية والكشفية التى تنفذها الكنيسة، وتشهد مشاركات كبيرة من الشباب.

وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوعية وتعزيز الولاء والمواطنة، وتوضيح مواقف كيانات ومؤسسات الدولة المختلفة تجاه مختلف التحديات التي يشهدها الوطن، وآليات التعامل مع تلك التحديات. وأشاد بالملتقيات التي تنفذها الكنيسة المصرية لإظهار عظمة مصر وتاريخها وتراثها وحضارتها وإنجازاتها وحاضرها، علاوة على إظهار أصالة الكنيسة القبطية كونها أقدم كيان شعبي على أرض مصر.
















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