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فحص وتوعية أكثر من 46 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

2/4/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والتوعية لـ 46 مليون و728 ألفا و377 سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة، منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر يناير 2024، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير من كل عام.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 14 مليون و769 ألف 50 سيدة، ضمن خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية للسيدات المبادرة، موضحاً أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والعلاج والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عاماً، للكشف المبكر عن أورام الثدي، بما يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة، من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وذلك وفقًا لأحدث المعايير العالمية.



ولفت «عبدالغفار» إلى تردد 612 ألف و548 سيدة على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة، ضمن المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.



وقال «عبدالغفار» إنه تم إجراء 10 ملايين و494 ألفا و968 زيارة عارضة للسيدات، فضلاً عن إجراء 346 ألفا و189 أشعة، منذ انطلاق المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم) مع قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.



وتابع «عبدالغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات «مجانا» في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
















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