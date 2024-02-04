هجوم فى إسرائيل على بن جفير لانتقاده جو بايدن ونتنياهو يحرجه.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) واجه وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير، وهو زعيم حزب "العظمة اليهودية"- سيلًا من الانتقادات اللاذعة - بعد مقابلته مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هاجم فيها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقال " إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أفضل منه"، وذلك فى العام الذى تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال وزير حكومة الطوارئ الحالية (كابينيت الحرب) بينى جانتس إن تصريحات بن جفير غير مسئولة وتضر بعلاقات إسرائيل الاستراتيجية.





وأضاف جانتس: "مسموح أن تكون هناك خلافات، حتى مع حليفتنا الأكبر والأهم، لكن يجب أن تجرى فى الهيئات ذات العلاقة وليس بتصريحات عديمة المسئولية فى وسائل إعلام، وتضر بعلاقات دولة إسرائيل الاستراتيجية وبأمن الدولة وبالمجهود الحربى فى هذه الفترة".





وانتقل جانتس إلى نتنياهو وقال: "ينبغى على رئيس الحكومة أن يضبط وزير الأمن القومي، الذى بدلا من الاعتناء بقضايا الأمن الداخلي، يلحق ضررًا هائلا بعلاقات إسرائيل الخارجية".





بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلى العلمانى يائير لابيد: "المُقابلة التى منحها بن جفير لوول ستريت جورنال هى استهداف مباشر لمكانة إسرائيل الدولية ولمجهودها الحربي، وتضر بأمن إسرائيل، وتثبت بالأساس أنه لا يفهم شيئا بالسياسة الخارجية.. كنت سأدعو رئيس الحكومة إلى لجمه، لكن لا توجد لدى نتنياهو أى سيطرة على المتطرفين فى حكومته".



وفى محاولة لرفع الحرج عن نفسه، وجه نتنياهو انتقادا مستترا لبن جفير خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته بقوله: "لست بحاجة إلى مساعدة لكى أتمكن من قيادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، دون أن يذكر بن جفير بالاسم.



وأضاف نتنياهو " نُثمن جدًا الدعم الذى تلقيناه من إدارة بايدن منذ نشوب الحرب، وهذا لا يعنى أنه لا توجد خلافات بالآراء بيننا، لكننا نجحنا حتى اليوم بالتغلب عليها بقرارات حازمة ومدروسة".



وكان بن جفير قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "بدلا من أن يمنح بايدن إسرائيل دعمه الكامل، هو منشغل بمنح مساعدات إنسانية ووقود لغزة، الذى يصل إلى حركة حماس"، على حد قوله ، مضيفا "لو أن ترامب موجود فى الحكم، لكان أداء الولايات المتحدة مختلفا كليا".