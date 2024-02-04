لماذا تم إرجاء الانتخابات الرئاسية بالسنغال لأول مرة فى تاريخها

MENAFN - Youm7) قال الرئيس السنغالى ماكاى سال إن الخلاف الناشب بين برلمان بلاده والمجلس الدستورى الأعلى للبلاد كان بعاثه على إرجاء إجراء الانتخابات الرئاسية التى كان مقررا إجراؤها فى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجارى حتى لا تشوبها شائبة، داعيا إلى حوار وطنى شامل فى البلاد حول ضمانات النزاهة الانتخابية.

واشار الرئيس السنغالى - فى مقابلة تليفزيونية - إلى أنه فضل قطع طريق انتظار طويل لملايين السنغاليين حول مصير الانتخابات الرئاسية القادمة حسما للجدل وحرصا على استقرار البلاد وذلك بإعلانه أمس /السبت/ إرجاء إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى وطلب من مفوضية الانتخابات الوطنية تعليق كافة الاستعدادات لها حتى إشعار آخر، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تتأجل فيها انتخابات منصب رئيس الدولة فى السنغال.



وقال مراقبون فى العاصمة داكار إن اتهامات بالفساد قد طالت قضاة فى المحكمة الدستورية العليا بالسنغال من جانب المعارضة بعد قيامهم بحذف المرشح الرئاسى كريم واد – نجل رئيس البلاد السابق عبد الله واد – من قائمة المرشحين فى الانتخابات التى كان مقررا لها نهاية الشهر الجاري.



وقال قانونيون إن المترشح المعارض كريم واد مزدوج الجنسية ومن ثم لا يحق له وفقا للدستور السنغالى الترشح لمنصب رئيس الدولة حيث لا يجب على شاغل هذا المنصب حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية السنغالية ( مادة 28 من الدستور).



و تترقب الأوساط السياسية فى السنغال مخرجات الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيسها ماكاى سال حول تطوير نظام الانتخابات العامة والرئاسية فى البلاد بما يؤكد مزيد من حريتها ونزاهتها وشفافيتها، إلا أن انطلاق هذا الحوار الوطنى لم يتحدد شكله أو موعد انطلاقه حتى الآن.



وكان الرئيس السنغالى قد أعلن فى نوفمبر من العام الماضى أن الخامس والعشرين من فبراير 2024 سيكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية فاتحا باب الترشح فيها لمن يستوفون اشتراطاتها الدستورية من أبناء الشعب السنغالى لاستلام السلطة فى البلاد فى أبريل القادم حيث أعلن الرئيس السنغالى أنه لن يتقدم لفترة رئاسية ثالثة مرشحا رئيس وزرائه أحمدو با لخلافته على مقعد الرئاسة .



وقد تقدم للترشح لمنصب الرئاسة فى السنغال فى تلك الانتخابات 20 مرشحا من أبرزهم كريم واد الذى تم استبعاده بعد أن وضعت المعارضة كل رهاناتها عليه مفضلة الاختفاء من ساحة المنافسة على منصب الرئيس، كما استبعد المجلس الدستورى الأعلى للبلاد عشرات من المترشحين المعارضين من أبرزهم عثمانى سونكو.