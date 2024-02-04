وفاة الرئيس الناميبى هيج جينجوب عن عمر ناهز 82 عاما

MENAFN - Youm7) توفى الرئيس الناميبى هيج جينجوب، عن عمر ناهز 82 عاما، فى مستشفى بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج، وفقًا لبيان صادر عن القائم بأعمال الرئيس نانجولو مبومبا.





وقال البيان، الذى نُشر على حساب الرئاسة على موقع X، إن جينجوب توفى بعد منتصف الليل بقليل، حوالى الساعة 12:04 صباحًا بالتوقيت الشرقي، اليوم الأحد، فى مستشفى ليدى بوهامبا مع زوجته مونيكا جينجوس وأطفاله إلى جانبه.





وكان جينجوب يتلقى العلاج فى المستشفى بعد أن كشف فى يناير الماضى عن تشخيص إصابته بالسرطان.





وعاد جينجوب، الأربعاء الماضي، من رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث كان يخضع لعلاج لمدة يومين فى إطار تجربة طبية، بحسب مكتبه.





وقال مبومبا:“للأسف، على الرغم من الجهود الحماسية التى بذلها الفريق لإنقاذ حياته، للأسف، توفى الرئيس الناميبى جينجوب”.





وأضاف:“إن فريقه الطبي، كما أبلغت الأمة بالأمس فقط، يبذل قصارى جهده لضمان تعافى رئيسنا.





وناشد مبومبا الأمة أن 'تبقى هادئة ومتماسكة' بينما تقوم الحكومة بالترتيبات والاستعدادات الحكومية، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فى وقت لاحق.





وقال: إن مجلس الوزراء اجتمع“بأثر فورى من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة فى هذا الصدد”.





وشغل جينجوب منصب الرئيس منذ عام 2015 وهو حاليًا فى فترة ولايته الثانية.





كما شغل منصب أول رئيس وزراء للبلاد، وهو المنصب الذى شغله فى الفترة من 1990 إلى 2002 فى عهد الرئيس السابق سام نجوما، بعد أن نالت ناميبيا استقلالها عن جنوب إفريقيا.



