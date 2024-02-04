وفاة الرئيس الناميبى هيج جينجوب عن عمر ناهز 82 عاما

(MENAFN
- Youm7) توفى الرئيس الناميبى هيج جينجوب، عن عمر ناهز 82 عاما، فى مستشفى بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج، وفقًا لبيان صادر عن القائم بأعمال الرئيس نانجولو مبومبا.
وقال البيان، الذى نُشر على حساب الرئاسة على موقع X، إن جينجوب توفى بعد منتصف الليل بقليل، حوالى الساعة 12:04 صباحًا بالتوقيت الشرقي، اليوم الأحد، فى مستشفى ليدى بوهامبا مع زوجته مونيكا جينجوس وأطفاله إلى جانبه.
وكان جينجوب يتلقى العلاج فى المستشفى بعد أن كشف فى يناير الماضى عن تشخيص إصابته بالسرطان.
وعاد جينجوب، الأربعاء الماضي، من رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث كان يخضع لعلاج لمدة يومين فى إطار تجربة طبية، بحسب مكتبه.
وقال مبومبا:“للأسف، على الرغم من الجهود الحماسية التى بذلها الفريق لإنقاذ حياته، للأسف، توفى الرئيس الناميبى جينجوب”.
وأضاف:“إن فريقه الطبي، كما أبلغت الأمة بالأمس فقط، يبذل قصارى جهده لضمان تعافى رئيسنا.
وناشد مبومبا الأمة أن 'تبقى هادئة ومتماسكة' بينما تقوم الحكومة بالترتيبات والاستعدادات الحكومية، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فى وقت لاحق.
وقال: إن مجلس الوزراء اجتمع“بأثر فورى من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة فى هذا الصدد”.
وشغل جينجوب منصب الرئيس منذ عام 2015 وهو حاليًا فى فترة ولايته الثانية.
كما شغل منصب أول رئيس وزراء للبلاد، وهو المنصب الذى شغله فى الفترة من 1990 إلى 2002 فى عهد الرئيس السابق سام نجوما، بعد أن نالت ناميبيا استقلالها عن جنوب إفريقيا.
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