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ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات فى تشيلى إلى 64 شخصا

2/4/2024 2:29:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس التشيلى جابرييل بوريتش، اليوم الأحد، إن 64 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات المستعرة فى تشيلى، بزيادة 13 شخصًا فى اليوم الماضى.

وأضاف أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع أكثر.

وتحدث“بوريتش” فى خطاب تليفزيوني: 'نعلم أن هذا الرقم سينمو، سينمو بشكل كبير'.







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