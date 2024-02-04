ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات فى تشيلى إلى 64 شخصا

ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات فى تشيلى إلى 64 شخصا
التاريخ
2/4/2024 2:29:18 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس التشيلى جابرييل بوريتش، اليوم الأحد، إن 64 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات المستعرة فى تشيلى، بزيادة 13 شخصًا فى اليوم الماضى.
وأضاف أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع أكثر.
وتحدث“بوريتش” فى خطاب تليفزيوني: 'نعلم أن هذا الرقم سينمو، سينمو بشكل كبير'.
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