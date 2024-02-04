مصرع 7 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات وشاحنة جنوب شرقى الصين

مصرع 7 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات وشاحنة جنوب شرقى الصين
التاريخ
2/4/2024 2:29:18 PM
(MENAFN
- Youm7) لقى سبعة أشخاص مصرعهم من جراء حادث تصادم أربع سيارات وشاحنة على طريق سريع بمدينة /تشوانتشو/ بمحافظة /فوجيان/ جنوب شرقى الصين.
وقالت السلطات المحلية - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم /الأحد/ - إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحادث وتداعياته.
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