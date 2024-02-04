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مصرع 7 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات وشاحنة جنوب شرقى الصين

2/4/2024 2:29:18 PM
(MENAFN- Youm7) لقى سبعة أشخاص مصرعهم من جراء حادث تصادم أربع سيارات وشاحنة على طريق سريع بمدينة /تشوانتشو/ بمحافظة /فوجيان/ جنوب شرقى الصين.

وقالت السلطات المحلية - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم /الأحد/ - إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحادث وتداعياته.








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